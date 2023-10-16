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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 13:03

Sarıyer'de korku dolu anlar! Kumaş yüklü tır alev alev yandı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkiinde seyir halindeki kumaş yüklü TIR alev alev yandı. Yangını fark eden şoför çekiciyi dorseden ayırıp kurtarırken dorse yanarak küle döndü. Yangından dolayı oluşan duman otoyolu kapladı. Bölgede yoğun trafik oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos mevkii Edirne istikametinde saat 07.30 sıralarında seyir halindeki kumaş yüklü TIR'da yangın çıktı. İddiaya göre şoför Hasan Çakar, Çek Cumhuriyeti plakalı TIR ile Bursa'dan yüklediği kumaşları Hollanda'ya götürmek üzere yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra TIR'ın dorse balatalarından dumanların yükseldiğini fark eden Çakar, TIR'ı kenara çekti. Bu sırada dorse kısmı alev aldı. Hızlı bir şekilde çekiciyi dorseden ayıran şoför, çekiciyi yanmaktan kurtardı ancak dorse alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürmeye çalışırken, jandarma da başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

SIRADAKİ VİDEO
Sarıyer'de kumaş yüklü tır alev alev yandı
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