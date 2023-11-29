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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 15:07 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 15:15

Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Otomobil bagajına oturarak televizyonu kucaklarında taşıdılar! O anlar kamerada!

Bamyasuyu Mahallesi'nde, yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişiler, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde TOGG'un bagajında isot taşınmasının ardından bu kez dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada olay oldu. Detaylar videomuzda!

Şanlıurfa'da bir kişi yeni aldığı 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi 18 Mart Çanakkale Caddesinde 65 inç ekran televizyonun lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıtılması bir başka sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Geçtiğimiz günlerde TOGG'un bagajında Urfa yöresine has isot taşınmasının ardından 65 inç ekran televizyonu lüks aracının bagajına oturan kişilerin kucağında taşıması sosyal medyada gündem oldu.
Başka bir sürücü tarafından cep telefonu görüntüsüne yansıyan görüntülerin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları vatandaşa tepki gösterdi.

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