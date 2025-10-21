Şanlıurfa’da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 5 yaralı

KOMŞULAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR PATLADI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, bazı kişilerin rastgele ateş açtığı görüldü. Mermiler çevredeki vatandaşların yakınından geçerken, büyük panik yaşandı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İsa Elkatmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.