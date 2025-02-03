Şanlıurfa’da feci kaza kamerada: 3 ölü 26 yaralı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde freni boşalan bir kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 6 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri üzerindeki köprüden uçtu. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonun araçlarla birlikte köprüden uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. O esnada yoldan geçen bir otomobil, düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.