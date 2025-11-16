PODCAST CANLI YAYIN
Safranbolu’da aile faciası: Mantar toplama dönüşü cip takla attı! 2 ölü

Safranbolu’da mantar topladıktan sonra dönüşe geçen aileyi taşıyan cip kontrolden çıkarak taklalar attı; kazada 1’i çocuk 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza dönüş yolunda meydana geldi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar topladıktan sonra evlerine dönmekte olan aileyi taşıyan cip, Karabük-Kastamonu karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. 78 ABL 497 plakalı cipin sürücüsü Ersin K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak metrelerce savruldu.

1'i çocuk 2 kişi olay yerinde öldü
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan Sabuha K. (39) ve Yusuf Barut K.'nın (7) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

7 yaralı hastanelere kaldırıldı
Kazada araç sürücüsü Ersin K. ile Müzeyyen (65), İlknur (30), Haticenur (17), Ediz Recep (6), Asiye (13) ve Zeynep K. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ersin K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, yaralılardan İlknur K.'nın 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Araç yanında alkol şişeleri bulundu
Kaza sonrası yapılan incelemede, cipin yakınında bulunan alkol şişeleri dikkat çekerken, olay yerinde savcılık ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı.

Soruşturma sürüyor
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

