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Rulo kağıt yüklü tır alev alev yandı

Rulo kağıt yüklü tır alev alev yandı
10.10.2022 14:00 - Son Güncelleme: 10.10.2022 14:49

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Avrupa Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde seyir halindeyken alev alan tır dorsesinde yüklü rulo kağıtlar alev alev yandı. Olay, Avrupa Otoyolu üzeri Çerkezköy ilçesi ile Silivri Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silivri istikametine seyreden bir tırın dorse kısmından dumanlar yükselmesi üzerine durumu fark eden tır şoförü, aracını yol kenarına çekerek araç ile dorseyi birbirinden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine Çerkezköy, Büyükçavuşlu, Çanta ve Değirmenköy istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tır dorsesinin tamamını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, yüzlerce koli rulo kağıt ile dorse küle döndü.

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