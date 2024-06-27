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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 09:06

Rize'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü.

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yağmur suyunun yolda birikmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Cadde üzerinde bulunan bazı işyerlerini de yağmur nedeniyle su bastı. Dükkan sahipleri iş yerlerini su basmaması için önlemler alırken, sağanak yağmurun devam etmesi bekleniyor. Karadeniz sahil yolunda da giderler tıkanınca yol su altında kaldı. Polis ekipleri de tıkanan giderleri açmak için çalışma yaptı

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