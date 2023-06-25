Haberler Yaşam Videoları Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı! O anlar kamerada

Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı! O anlar kamerada

Pendik'te taksinin kaputuna çıkıp camı patlattı! O anlar kamerada
25.06.2023 13:04 - Son Güncelleme: 25.06.2023 13:04

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:31
Kaza yaptığı aracını terk edip...
Yaşam 01:34
Trafik ekiplerinin yoğun...
Yaşam 01:38
Koyunu döverek bayıltan...
Yaşam 04:10
Yediği böreği beğenmeyince...
Yaşam 02:03
İstanbul’da Kurban Bayramı...
Yaşam 02:19
Yılanların dansı kamerada
Yaşam 03:43
Selde araç içinde mahsur kalan...
Yaşam 03:36
Manisa'da fabrikada yangın:...
Yaşam 00:36
Manisa'da geri dönüşüm...
Yaşam 06:15
Aralarında husumet bulunan...
Yaşam 04:57
Türkiye'nin konuştuğu...
Yaşam 00:19
Kamyoncuların kavgası kamerada

Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü şoförün kaçtığını düşünerek kaputun üzerine çıktı, aracın camını patlattı. Olay dün öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü önünde seyir halinde olan ticari taksiye arkadan çarptı. Araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldi. Kaza sonrası taksi içerisinde bulunan müşterisini indirmek isteyen taksi şoförü, aracını sağa çekeceği esnada otomobil sürücüsü taksinin kaputuna çıktı, camı yumruklayarak patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA