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Pendik’te dehşet anları! Çocuk velayeti için yol kesip, sopalarla saldırdılar

Pendik’te dehşet anları! Çocuk velayeti için yol kesip, sopalarla saldırdılar
29.05.2021 18:30
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İstanbul Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü sırada eski eşinin kardeşlerinin saldırısına uğradı.


Olay, Pendik Kaynarca'da yaşandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın lehine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu alarak evine doğru yola çıktı. Ancak eski eşinin kardeşleri Tarık Ç.ve Tayfun Ç. araçla yolunu kesti. Sopalarla araca vuran 2 saldırgan babayı da darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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