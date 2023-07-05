Haberler Yaşam Videoları Otelin yüzme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Otelin yüzme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Otelin yüzme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu
05.07.2023 17:27

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:16
Bayrampaşa'da kuaför dükkanına...
Yaşam 01:39
Zabıtaya kızan seyyar simitçi...
Yaşam 01:21
İstanbul Beylikdüzü'nde E-5...
Yaşam 00:58
100 kesinleşmiş hapis cezası...
Yaşam 01:30
Yola atlayan kadın sürücülere...
Yaşam 02:06
İstanbul’da otomobil alev...
Yaşam 04:31
İskenderun Acil Durum...
Yaşam 01:55
Kazada otomobilin motoru yola...
Yaşam 01:43
Direksiyonda sızdı...
Yaşam 00:31
İstanbul'da korkutan patlama
Yaşam 03:02
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci...
Yaşam 03:25
Ümraniye’de viyadüğün altında...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesinin işlettiği otelin yüzme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Yaşam Videoları
Olay, Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kişinin otelin havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Görenleri şoke eden manzaranın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde havuzun tabanına batan 34 yaşındaki Uğur Cengiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşamını yitiren Uğur Cengiz'in, otel işletmecisinin oğlu olduğu bilgisine ulaşılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin destekleriyle havuzdan çıkarılacak cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
SON DAKİKA