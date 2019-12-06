Ordu'da vahşice katledilen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'den idam açıklaması 06.12.2019 17:57

Ordu'da evinin önünde katledilen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ailesi, kızlarının doğum gününde taziyeleri kabul etti. Kızının katili için idam cezası istediğini belirten baba Yılmaz Özdemir "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar." dedi.

Ordu'da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir, cezaevi firarisi tarafından canice öldürüldü. Yaşasaydı bugün 21 yaşına girecek olan Ceren'in ailesi taziyeleri kabul ediyor.

"YARIN YİNE BUNLARI TOPLUMA BIRAKACAKLAR"

Baba Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini belirterek, "Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmiştim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek" dedi.

"ONU YETİŞTİRMEK İÇİN 35 SENEDİR GARSONLUK YAPIYORUM"

Çocuklarını yetiştirmek için yıllarca garsonluk yaptığına değinen baba Yılmaz Özdemir, "O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez" diyerek Ceren'in bugün doğum günü olduğunu hatırlattı.