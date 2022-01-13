Haberler Yaşam Videoları Ordu'da refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'da refüje çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
13.01.2022 08:35

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:36
Korkunç kaza: Camdan fırladı...
Ana Sayfa 00:30
Cani anne yeni doğurduğu...
Ana Sayfa 03:07
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’...
Ana Sayfa 02:48
İçişleri Bakanı Süleyman...
Ana Sayfa 05:09
Fahrettin Koca’dan önemli...
Ana Sayfa 00:16
Lise öğrencisi kapısı açık...
Ana Sayfa 01:01
Cahit Özkan'dan muhalefete...
Ana Sayfa 02:17
Savunma Sanayii İcra Komitesi...
Ana Sayfa 00:16
Yasaklı ırk köpeklerin köylere...
Ana Sayfa 00:34
Yoğun kar yağışı sürücülere...
Ana Sayfa 02:28
ABD'de 40 yılın en yüksek...
Ana Sayfa 00:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat...

Ordu’nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kocuklu Mahallesi İkizce Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Samsun istikametine seyir halinde gitmekte olan Emre Zompur (20) idaresindeki 45 UE 497 plakalı otomobil, İkizce Sapağında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle 150 metre kadar sürüklenen otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilin büyük bir kısmı parçalara bölünürken, otomobil içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA