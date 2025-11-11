PODCAST CANLI YAYIN
Ordu'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay, İlküvez Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi genç adam sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardında inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşçinin aslen Suriyeli Türkmenler'den olduğu ve ailesiyle birlikte uzun süredir Ünye'de inşaat işleriyle uğraştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

