Haberler Video Yaşam Videoları Önce kısıtlamaya sonra da 'dur' ihtarına uymadı! Yakalandı

Önce kısıtlamaya sonra da 'dur' ihtarına uymadı! Yakalandı

Önce kısıtlamaya sonra da 'dur' ihtarına uymadı! Yakalandı
18.12.2020 08:50
Ana Sayfa 00:36
Samyeli'nin küçük kızı...
Ana Sayfa 01:28
Fuhuşzede! Sonu kötü bitti
Ana Sayfa 00:34
Yan yana görenler şaşırıyor!...
Ana Sayfa 01:22
Meteoroloji’den İstanbul için...
Ana Sayfa 02:11
Bay Kemal iyice köşeye sıkıştı
Ana Sayfa 00:34
"Zamana yayacaklar,...
Ana Sayfa 00:11
Kurtlar Vadisi'nin efsane...
Ana Sayfa 03:17
FOX TV yalanda sınır...
Ana Sayfa 01:13
Antalyaspor 1 - 0 Boluspor
Ana Sayfa 04:12
Dergahı biraya reklam yüzü...
Ana Sayfa 01:23
Annesi tandıra düşen kız: Et...
Ana Sayfa 00:28
Gece yarısı saldırıya uğradı...

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde aracıyla dışarıda olan ve ters yönde ilerleyen bir kişi, polisin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.


İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde otomobili ile ters yönde ilerleyen şüpheli, polisin uyarılarını dikkate almayınca yaşanan kovalamaca ile yakalandı. Suriye uyruklu olduğu şüpheli hakkında yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgede devriye gezen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, caddede ters yönde ilerleyen 35 UH 835 plakalı otomobili gördü. Polis ekipleri 'dur' ihtarı yaptı ancak sürücünün durmaması üzerine kovalamaca başladı. Ekipler, yol üzerinde manevra yaparak sürücünün önünü kesti. Kıskıvrak yakalanan şüphelinin, yapılan incelemesinde hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Suriye uyruklu Y.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.E.'ye para cezası kesileceği bildirildi.
Yaşam Videoları