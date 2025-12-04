Okul servisi küle döndü sürücüsü çaresizce izledi

Edinilen bilgiye göre yangın, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Park halinde bulunan 58 ACR 496 plakalı Fiat marka okul servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Servisin içinde öğrenci bulunmaması muhtemel bir faciayı engellerken, aracının başına giden sürücü, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.