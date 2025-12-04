PODCAST CANLI YAYIN
Okul servisi küle döndü sürücüsü çaresizce izledi

Sivas'ta park halinde bulunan bir okul servisi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçinde öğrenci bulunmaması oluşabilecek bir faciayı önlerken, minibüsün yanışını çaresizce izleyen sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Park halinde bulunan 58 ACR 496 plakalı Fiat marka okul servisi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu. Servisin içinde öğrenci bulunmaması muhtemel bir faciayı engellerken, aracının başına giden sürücü, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

