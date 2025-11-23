Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti
Ankara’nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLATLI'DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA ACI OLAY
Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda kalan Mizgin Ertekin, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Olayın ardından yurttaki öğrencilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızdan sabah saatlerinde acı haber geldi.
20 YAŞINDA, GÜZELLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİYDİ
Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Ertekin'in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK
Adli Tıp'taki işlemlerin ardından cenazesinin İstanbul'da defnedileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.