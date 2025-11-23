PODCAST CANLI YAYIN
Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi olan Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Ertekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLATLI'DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA ACI OLAY
Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda kalan Mizgin Ertekin, 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Olayın ardından yurttaki öğrencilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kızdan sabah saatlerinde acı haber geldi.

20 YAŞINDA, GÜZELLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİYDİ
Hakkari Yüksekova doğumlu 20 yaşındaki Ertekin'in, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK
Adli Tıp'taki işlemlerin ardından cenazesinin İstanbul'da defnedileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle