Haberler
Yaşam Videoları
Motosikletli saldırganlar 4 kişinin bulunduğu otomobili kurşunladı
Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 11:51
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
