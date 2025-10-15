PODCAST CANLI YAYIN
Motosikletli saldırganlar 4 kişinin bulunduğu otomobili kurşunladı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

