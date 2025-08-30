PODCAST CANLI YAYIN

Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

Mısır'da Kahire-Marsa Matruh seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 94 kişi yaralandı.

Olay, Matruh bölgesindeki El-Dabaa şehri yakınlarında, El-Ferdiye ve Zaviye el-Avvama köyleri arasında meydana geldi. Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu, 7 vagonlu trenin raydan çıktığını, 2 vagonun devrildiğini açıkladı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 55'inin El-Dabaa Merkez Hastanesi'ne, 39'unun ise Ras El-Hikma Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu. Bölgeye teknik ekipler ve iş makineleri sevk edilerek enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir olay yerine giderek incelemelerde bulundu. El-Wazir, kazanın nedenini araştırmak için teknik bir komite kurulacağını belirtti ve ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

