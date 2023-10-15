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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 15:48 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 15:55

Metroda tartıştığı kadın yolcuya vuran şahsa vatandaş tepkisi kamerada

Yenikapı-Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında iddialara göre bir şahıs, yolculuk yapan bir kadına yumrukla vurdu. Kadına yumruk atan şahsın vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattının Şişli-Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, metroda Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı. Kadına olan şiddeti gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırıldı. Şişli-Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs, araya giren vatandaşların sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu. Saldırgan adama yapılan linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metro güvenliği ve polis ekipleri çağrıldı.

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