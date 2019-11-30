Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı 30.11.2019 17:08

Son dakika haberi... Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki bugün hangi ilimizde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



İŞTE YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış bekleniyor ve yağışlar ne kadar sürecek? İşte yurt genelinde il il hava durumu.

