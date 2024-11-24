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Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü
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Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 22:47

Balıkesir’in Marmara Adası’nda bulunan bir mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri yaşamını yitirirken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay, Saraylar Mahallesi’nde Ediz Öztürk’e ait mermer madeni ocağında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan toprak kaymasında, Ahmet Özmen ve Mustafa Dak isimli işçiler kayan toprak ve mermer bloklarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen’in cansız bedenine ulaşıldı. Mustafa Dak’ı kurtarmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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