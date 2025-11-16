PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı şantiyede yangın

Malatya'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında konteynerler etkilenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

