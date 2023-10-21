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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 09:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 09:47

Liselilerin 'Kız meselesi' kavgasında bıçaklanma anı kamerada | VİDEO

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle aynı okuldan lise öğrencileri arasında sosyal medyada başlayan tartışma sokağa taştı. Gençlerin kavgasında M.S. isimli bir genç, M.A.G. ve yanındaki iki kişi tarafından darbedilip bıçaklandı. İşte Çayırova'daki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana gelen 'Kız meselesi' kavgasında bıçaklanma anı görüntüleri.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu. Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir genci kasten yaralayıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan yaşları 18'den küçük olan M.A.G, A.E.T, Y.I. ve D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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