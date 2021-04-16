Koronavirüs bitiş tarihi ne zaman? Ünlü Astrolog Binnur Sormageç yanıtladı! 2023 balık döngüsünde yepyeni bir kaos! O ülke...

Koronavirüs bitiş tarihi ne zaman? Ünlü Astrolog Binnur Sormageç yanıtladı! 2023 balık döngüsünde yepyeni bir kaos başlayacak! Normal hayatımıza dönmeye hasret kaldığımız günlerde takvim.com.tr okuyucularının sorularını yanıtlayan Uzman Astrolog Binnur Sormageç 2023'ü 2024 'e bağlayan aylarda başlayacak yeni bir kaosa dikkat çekti. 2026 yılına kadar devam etmesi beklenen yeni mücadelede konomik açıdan ülkeler birbirine girecek. Diğer yandan deprem kuşağında yer alan ve burcu akrep olan Türkiye’nin doğusunda, Kasım - Aralık aylarında çığ ve uçak kazası gibi bir felaket gündemde... İşte 2021 ve sonrası için dünyayı bekleyen olaylar...

Ünlü astrolog Binnur Sormageç, kadim bilgileri göz önünde bulundurarak astrolojik açıdan 2021 ve sonrası için takvim.com.tr okuyucularının sorularını yanıtladı.

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Doğum haritası astrolojinin en nokta atışı yeridir. Bir insan doğduğu andan itibaren gökyüzünde çıkan bir fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafa doğum haritası denir. Bir de analizi vardır. Yükselen burcu, Ay burcu, Güneş burcu, pozitif ve negatif değerler, sağlık evleri doğum haritasına girer. Yaşam kalitenizi bir tık yukarıya çıkartmak istiyorsanız ve yapmak istediğiniz her şeyi tedbirle yapmak istiyorsanız mutlaka bir doğum haritasına sahip olmanız faydalı olacaktır.

2021 VE SONRASINDA DOĞAL AFETLER...

Ülkemizde doğal afetlerin çoğunu atlattık. Ancak Türkiye'nin doğusunda çığ ve uçak kazası gibi bir olayın yaşanması bekleniyor.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ YAKIN MI?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye Ekim döneminde kurulduğu için ve burcu akrep olduğu için her zaman hareketlilik söz konusu. Ancak astrolojik açıdan yakın tarihte büyük Marmara depremi söz konusu görünmüyor.

Kova döneminin yaşandığı su sıralarda akıl dönemi yaşıyoruz. 2021 de Marmara depremi beklenmiyor ancak 2023 de Türkiye içi hareketlilikler bekleniyor 2024 ise yurt dışına taşabilir ve dünya gündeminini etkileyebilir.

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK MI?

Dünya gündeminde 2023 - 2024 çok dolu. Ülkelerde bir değişim yok ancak Ortadoğu'da ayaklanmalar, isyan, radikal kararlar bekleniyor.

2024 bir takım savaşların keşiflerin zekaların daha ileri olduğu, insanların bilgi birikimini dışarıya yansıttığı bir yıl olacak. Bir kısmı iyi niyetli güzel fikirler olarak hayata geçerken bir kısmı ise kötülük saçan savaş dolu ortalığı karıştıracak hareketlenmeler olacak.

Avrupa bölgesinde özellikle Balkanlar da bir taşma olacak. İsyanlar gündeme gelebilir.

3. Dünya Savaşı çıkmaz çünkü Satürn 2 yıl boyunca genel yönetici olacak ama Satürn'den sonra Venüs dönemi başlayacak ve teraziye denk gelecek. Bu yüzden 2024 sonrası insanlar daha anlayışlı olacak. Özellikle Ortadoğu'da çok büyük değişimler başlayacak. Küçük küçük didişmeler olacak. Bu durum korku ve endişe yaratacak ancak 3. Dünya savaşı yakın bir tarihte beklenmiyor.

2025'DE YEPYENİ BİR DÜNYA!

Şu an hakim olan kova çağının ardından Venüs çağı başlayacak. Bu da demek oluyor ki 2025'de çok daha güzel bir dünyaya uyanacağız.

KORONAVİRÜS YERİNİ İLAÇ SAVAŞLARINA BIRAKACAK!

2023'e kadar koronavirüs, maske mesafe ve aşılanma devam edecek. 2023'ün balık döneminde bir ilaç keşfedilecek ve aşı savaşları bitecek, ilaç savaşları başlayacak! Asıl kargaşa da tam bu sırada yaşanacak. 2024 ve 2025'de başlayacak olan ilaç savaşlarının ardından ekonomik açıdan ülkeler birbirine girecek. Zengin ülkeler ilaçlara sahip olacak. Dünyada çok da tahmin etmeyeceğiniz bir ülkeden çıkacak bu ilaç, örnek verecek olursak Küba...

SIRADAN BİR HASTALIK GİBİ SEYREDECEK

2023 sonu gibi dünya tarihine bomba gibi düşecek koronavirüs ilacı. 2023'ü 2024'e bağlayan aylarda ise ilaç savaşları başlayacak çünkü ilaçlar dünya nüfusuna yetmeyecek ve büyük bir üretime geçilecek. Korona artık sıradan bir virüs haline gelecek. Grip, nezle gibi hayatımızın içinde hep var olacak.