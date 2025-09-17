PODCAST
Haberler
Yaşam Videoları
Konya'da vahşet! Parkta üvey babasını bıçakladı
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 08:54
Konya’da 21 yaşındaki genç, bir parkta tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli üvey oğul ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
