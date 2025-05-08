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Konya’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Konya’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8.05.2025 20:28:03

Konya’nın Meram ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Ahmet Şerbet yönetimindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ahmet Şerbet, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, sürücüleri hız ve dikkat konusunda bir kez daha uyardı.

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