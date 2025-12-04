PODCAST CANLI YAYIN
Komşu dehşeti: 2 ay arayla baba darbedildi anne ve oğlu bıçaklandı

Adana'da Polat ailesi, 2 ay arayla tartıştıkları komşuları İ.S. tarafından darbedildi. İlk tartışmada baba Nafız Polat'ın (61) dişleri kırılırken, ikinci kavgada Nazmiye Polat (61) ile oğulları Furkan Polat (20) bıçakla yaralandı. Darp raporu alan aile, suç duyurusunda bulunurken; komşu İ.S. kendisinin de darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu.

PARK KAVGASI KANLI BİTTİ

Adana'da Polat ailesi ile komşuları İ.S. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. İ.S.'nin Nafız ve Nazmiye Polat'ı darbettiği iddia edildi. Nafız Polat'ın 3 dişi kırıldı, Nazmiye Polat'ta morluklar oluştu.

2 AY SONRA YENİ SALDIRI

27 Kasım'da bu kez İ.S.'nin, Furkan Polat'a hakaret ettiği ve çıkan kavgada anne ile oğlunu bıçakladığı öne sürüldü.

"YÜZÜME BIÇAKLA SALDIRDI"

Nazmiye Polat, saldırının öncesinde videoya çekildiklerini, ardından biber gazı sıkılıp bıçaklandıklarını söyledi.

"VİDEOYLA BİZİ SUÇLU GÖSTERDİ"

Furkan Polat, İ.S.'nin görüntüleri sosyal medyada kesip biçerek kendilerini saldırgan gibi gösterdiğini belirtti.

"ANNEMİ KORURKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Furkan Polat, olayın öncesinde kışkırtıldığını ve amacının yalnızca annesini korumak olduğunu söyledi.

