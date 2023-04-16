Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Kaza, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan otomobil, E.G. idaresindeki 34 GCG 307 plakalı motosikleti sıkıştırdı. O esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden E.G, motosiklet ile birlikte yere düşerek yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.