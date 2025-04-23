Kocaeli’nde üç araçlı trafik kazası: 2’si çocuk 3 yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 19:07:43

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi'nde , 34 ES 0826 plakalı Fiat marka hafif ticari araç , 41 AEY 378 plakalı Opel marka otomobil ve 34 HTK 529 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı .

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken , yol tekrar trafiğe açıldı . Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.