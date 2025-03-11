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Kocaeli’nde feci kaza: Kamyonet ağaçları biçerek yol kenarına uçtu
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Kocaeli’nde feci kaza: Kamyonet ağaçları biçerek yol kenarına uçtu

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 17:49

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çuval yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çuval yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaçları biçerek yol kenarına uçtu. Kamyonet kağıt gibi ezilirken, araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki 06 CJZ 320 plakalı çuval yüklü kargo kamyoneti, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki yağmur suyu arkına girdi ve yaklaşık 5 ağacı devirerek durabildi. Kamyonet devrilerek kağıt gibi ezildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışmış vaziyette bulunan sürücü C.K. ve yolcu N.K.'yı sağ olarak çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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