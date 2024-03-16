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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 18:26 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 18:26

Kocaeli'de limana yanaşan gemi kıyıya çarptı vinçler devrildi | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan gemi kıyıya çarptı, vinçler devrildi. O anlar kameraya yansıdı. Kocaeli Valisi, ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını açıkladı.

Körfez ilçesinde saat 16.00 sıralarında konteyner yüklü gemi, özel bir limana yanaşırken kıyıdaki vinçlere çarptı. Geminin çarpmasıyla çelik vinçler parçalanarak yıkıldı. Tonlarca kilo ağırlığındaki vinçler limandaki konteynerlerin üzerine düştü. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından olayla ilişkin yaptığı açıklamada, Kocaeli'de limana yanaşma manevrası yapan yabancı bandıralı bir geminin vinçlere çarpması sonucunda kaza meydana gelmiş olup yapılan ilk tespitlerde yaralanan olmadığı ve çevre kirliliğinin oluşmadığı belirlenmiştir. Geçmiş olsun dedi.

Ekiplerin limandaki çalışması sürüyor.

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