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Kocaeli D-100 yanyolda iki araç çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli D-100 yanyolda iki araç çarpıştı: 6 yaralı
06.05.2022 12:55 - Son Güncelleme: 06.05.2022 12:57

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde minibüs ile bir aracın çarpışması neticesinde 6 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 M 5683 plakalı Gebze-Harem minibüsü ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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