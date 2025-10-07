PODCAST CANLI YAYIN
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada

Kırıkkale’de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedilirken, sürücü olay yerine gelen yaralının yakınları tarafından darbedildi.

