PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Kırıkkale’de otomobilin çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 01:31
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Kırıkkale’de kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedilirken, sürücü olay yerine gelen yaralının yakınları tarafından darbedildi.
Bunlar da Var
00:22
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
06.10.2025
Pazartesi
01:00
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
06.10.2025
Pazartesi
05:49
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
06.10.2025
Pazartesi
01:19
Kuruluş Orhan 1.bölüm fragmanı yayınlandı
05.10.2025
Pazar
CANLI YAYIN