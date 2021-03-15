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Kırıkkale'de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpeğin anı kamerada

Kırıkkale'de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpeğin anı kamerada
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Kırıkkale'de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kurtarılarak tedavi altına alındı.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir köpeğin kafası, ön bacakları ve vücudunun bir kısmı, kullanılmayan tarım aracına sıkıştı. Sesleri duyan bir vatandaş köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Durumun Yahşihan Belediyesi Yahşi Masa Birimine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve barınak ekibi yönlendirildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.
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