Kayıp öğretmenin sır ölümü 19 yıl sonra çözüldü: Bavulda yakılmış halde bulundu!

Dosya yıllar sonra raftan indirildi

İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın gizemli kaybının bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Zaman aşımına yalnızca 5 ay kala dosyayı yeniden ele alan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Akçay'ın öldürüldükten sonra bir bavula konularak Silivri'de yakıldığını belirledi. Cinayete karıştığı tespit edilen biri kadın 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Şüpheliler arasında eski öğrencisi de var

Soruşturmada, Akçay'ın eski ortaokul öğrencisi olan Esin B.'yle yıllar boyunca görüşmeyi sürdürdüğü, genç kadının maddi destek aldığı ve zaman zaman öğretmenin evine gidip geldiği belirlendi. Polis, şüphelinin o dönem Kocaeli'nde birlikte zaman geçirdiği kimya öğretmeni Erdoğan Y., üniversite arkadaşı Zemçi S. ve kuzeni Hakan D. ile HTS kayıtlarından bağlantıda olduğunu tespit etti.

Öğretmenler gününde operasyon yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. İlk ifadelerinde olayı reddeden şüpheliler, daha sonra cinayetle ilgili detayları itiraf etti.

'Cinnet geçirdim' diyen öğrenci suçu itiraf etti

İfadesinde Akçay ile tartıştığını ve boğazına sarıldığı iddiasında bulunan Esin B., öğretmenini itip yere düşürdüğünü, daha sonra mutfaktan bıçak alarak saldırdığını söyledi. Kan donduran beyanlarda cesedin banyoya taşındığı, ardından kırmızı bir bavul alınarak içine konduğu ve bagajda İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı.

Ceset Silivri'de yakıldı

Şüpheliler, Silivri'nin Beyciler köyü yakınlarında bavulu araçtan indirip üzerine benzin dökerek yaktıklarını anlattı. O dönemde kimliği belirlenemeyen yanmış cesedin kimsesizler mezarlığına defnedildiği tespit edildi.

Evdeki ses kayıtları yıllar sonra çözüldü

Akçay'ın evinde 2006'da bulunan ses kayıtları, o dönem netleştirilememişti. Dosya yeniden açıldığında kayıtlar gelişmiş teknolojilerle temizlendi ve öğretmen ile Esin B. arasındaki tartışmalar ortaya çıkarıldı. Akçay'ın "Seni ailene söylerim bu ilişkiyi bitirmezsen seni parçalar bir bavula koyarım" dediği belirlendi.

Dördü de tutuklandı

Zaman aşımına aylar kala çözülerek aydınlatılan olayda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.