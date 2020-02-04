Katal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.
Kartal'da korkunç kaza! Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı04.02.2020 07:03
- Kartal'da korkunç kaza! Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı
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