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Kartal'da korkunç kaza! Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kartal'da korkunç kaza! Halk otobüsü durağa daldı: 3'ü ağır 5 yaralı

04.02.2020 07:03

Katal Sahilyolu Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa daldı. Kazada Kartal İDO Otobüs Durağı'nda bekleyenlerden 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.


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