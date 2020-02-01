Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor |Video Son Dakika Videoları 01.02.2020 12:00

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 10 metreye düştü. Kar ve tipinin devam ettiği Kars'ta kısa süre çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.