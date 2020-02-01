Haberler Video Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor |Video Son Dakika Videoları
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor |Video Son Dakika Videoları

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor |Video Son Dakika Videoları

01.02.2020 12:00

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 10 metreye düştü. Kar ve tipinin devam ettiği Kars'ta kısa süre çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.


Kars'ta şiddetini artıran kar yağışı tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kent merkezinde yürümekte zorlanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih ederken, trafik ekipleri sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı. Araçların kent dışına zincirsiz çıkmalarına izin verilmezken, Boğatepe Göle, Kars Digor Hanlar Geçidi'nde araçlara kontrollü olarak geçiş veriliyor.
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