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Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı

Karda yolları kapanan 10 köy ve 21 mezra ulaşıma açıldı
29.11.2021 09:47
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Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlatan Muş İl Özel İdaresi kar kaplanları, sis ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede zorlu çalışma yürüttü. Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı alanlarda hummalı çalışma yürüten ekipler, yolu 3 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

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