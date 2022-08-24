Haberler Yaşam Videoları Karaman’da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber

Karaman’da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber

Karaman’da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber
24.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:33
Gaziosmanpaşa’da şüpheli ölüm
Yaşam 02:34
Bursa'da belediye otobüsü...
Yaşam 02:25
Mike Tyson yumruğuyla yere...
Yaşam 01:35
Esenyurt'ta trafikte sopalı...
Yaşam 04:44
TEM'de yangın alarmı! Seyir...
Yaşam 02:14
Mardin'de katliam gibi kaza! 8...
Yaşam 04:43
Almanya'da skandal olay
Yaşam 01:33
Taksimetreyi açmadı, turistten...
Yaşam 01:33
İranlı kadının akılalmaz oyunu...
Yaşam 03:38
İstanbullu güne sisle uyandı!...
Yaşam 01:21
Deli bal bu kez otobüs...
Yaşam 00:23
BELTUR'da mide bulandıran...

Karaman’da baraja düşen hafif ticari araç ve sürücünün cesedi 7 saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarıldı. Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy sınırlarında bulunan Fisandun Barajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte baraj gölüne balık tutmaya gelen İbrahim Kırcal, duyduğu gürültünün ardından bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede bir aracın suya düştüğünü fark etti. Aracın düştüğü yere gelen İbrahim Kırcal, yardım etmek için bağırırken, araç sulara gömüldü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kırcal durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraja gelen ekipler aracı bulabilmek için suya indirilen bot ile çalışmaya başladı. AFAD ekiplerinin sualtı kamerası ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından hafif ticari aracın suya düştüğü yerin yaklaşık 6 metre ilerisinde ve derinlikte olduğu tespit edildi. Aracın sudan çıkarılabilmesi ve arama çalışmaları için Konya, Adana, Aksaray ve Mersin’den dalgıç adamlar istendi. Olay yerine ilk ulaşan Konya Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamları hazırlıklarını tamamlayarak baraja girdi. Kurbağa adamlar önceden Karaman AFAD ekibinin sualtı kamerası ile yerini tespit ettiği aracın yanına inerek plakasının 70 FY 356 olduğunu belirledi. Daha sonra aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşıldı. Ekipler, ruhsat sahibi babanın, arabayla ayrılan 30 yaşındaki oğlu İbrahim Yaşar’a bir türlü ulaşamadığını öğrendi. Tekrar suya giren kurbağa adamlar kısa süre sonra arka camı kırık olan aracın yakınında Yaşar’ın cansız bedenine de ulaşarak sudan çıkardı. Jandarma aracın baraja uçtuğunda Yaşar’ın yanında birisinin olup olmadığını belirleyebilmek için polisle irtibata geçerek PTS kameralarından görüntülerin incelenmesini istedi. Kamera kayıtlarında Yaşar’ın araçta kendisinin bulunduğu ve baraj bölgesine de tek başına geldiği belirlendi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA