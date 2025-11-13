PODCAST CANLI YAYIN
Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Kastamonu-Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 PIK 85 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjüne çarparak takla attı. Kazada, sürücü B.K. ile yolcu A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle