Karabük’te feci kaza: Otomobil kamyonla çarpıştı! 1'i çocuk 5 yaralı

Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

YOL ORTASINDA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunda meydana geldi. T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı kamyon çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü T.B. ile araçtaki V.B., İ.A., Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.