PODCAST CANLI YAYIN
Karabük’te feci kaza: Otomobil kamyonla çarpıştı! 1'i çocuk 5 yaralı

Karabük’te feci kaza: Otomobil kamyonla çarpıştı! 1'i çocuk 5 yaralı

Karabük-Ankara kara yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Karabük'te otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

YOL ORTASINDA ÇARPIŞTILAR
Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunda meydana geldi. T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı kamyon çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü T.B. ile araçtaki V.B., İ.A., Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle