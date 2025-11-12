Karabük’te beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı!

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunanlar büyük panik yaşadı.

FECİ ÇARPIŞMA PANİĞE NEDEN OLDU

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri, T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü T.B. ile yolcular V.B., İ.A., Y.G. ve 10 yaşındaki O.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.