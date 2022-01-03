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Kantincinin tacizine uğrayan öğrenci konuştu: "Dönem başından beri taciz ediyordu"

Kantincinin tacizine uğrayan öğrenci konuştu: "Dönem başından beri taciz ediyordu"
03.01.2022 16:01

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'de kantinci T.D. tarafından tacize uğrayan öğrencilerden 13 yaşındaki Ö.M., kantincinin dönem başından bu yana birden fazla öğrenciyi elle ve sözlü olarak taciz ettiğini söyledi. İzmir Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nda kantincilik yapan T.D.'nin, bir süredir birden fazla öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre tacize maruz kalan 7 ve 8. sınıfa giden 4 öğrencinin ifadesi sonrası sorguya alınan kantinci, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz olayının 4 öğrenci ile sınırlı olmadığını, olayın okul yönetimi tarafından bilinmesine rağmen velilerden gizlenmeye çalışıldığını, öğrencilerin de susturulduğunu iddia eden veliler ise okul girişinde toplandı.

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