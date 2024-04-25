SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024, 12:01

Kahramanmaraş’ta vahşet: 4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, boğazı kesilerek öldürülen 4 yaşındaki Sultan Akgül’ün yaşadığı köy ve evinde sessizlik hakim. Edinilen bilgiye göre olay, 23 Nisan tarihinde Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babasının evde olmadığı sırada küçük Sultan kayboldu. Bir müddet sonra eve gelen aile Sultan’ın kaybolduğunu anlayınca çevrede arama çalışmaları başlattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri ile küçük Sultan’ı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan’ın amcasının oğlu A.A.’nın (14) olayı yaptığını ayakkabı ve yerdeki kan izleri ile tespit etti. Gözaltına alınan Sultan’ın amcaoğlu A.A., suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Arkadaşı tarafından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
25.04.2024Perşembe
Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
25.04.2024Perşembe
Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada!
24.04.2024Çarşamba
Avcılar'da korkutan metrobüs yangını! Uzun araç kuyrukları oluştu
24.04.2024Çarşamba
'Batuhan A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu!
24.04.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e İsrailliler saldırdı | O anlar kameraya böyle yansıdı... 01:28
İsrailli Bakana halkından dayak!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA