PODCAST CANLI YAYIN
Kahramanmaraş'ta tartıştığı amcasını silahla yaraladı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı amcasını silahla yaraladı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, aralarında kavga çıkan amcasını silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İ.E. ile amcası N.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yeğen amcasını silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan N.E., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. ise polis ekiplerince yakalandı. Olay sonrası inceleme sürüyor.

Bunlar da Var

Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga
Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga
Kağıthane’de magandaya gerekli yaptırım uygulandı
Kağıthane’de magandaya gerekli yaptırım uygulandı
Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!
Kayseri’de miras faciası! Kaynanasını öldürüp intihar etti: 2 ölü!
Bebek cinayeti: Anne hem öldürdü hem yaktı!
Bebek cinayeti: Anne hem öldürdü hem yaktı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle