Kahramanmaraş'ta tartıştığı amcasını silahla yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İ.E. ile amcası N.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken yeğen amcasını silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan N.E., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.E. ise polis ekiplerince yakalandı. Olay sonrası inceleme sürüyor.