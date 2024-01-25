SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 10:37

Kadıköy'de yangın!

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 10 katlı binanın 7. katında yangın çıktı. Üst katlarda dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Göztepe Mahallesi, Tanzimat Sokak'ta meydana geldi.

Erenköy İtfaiye İstasyonu'nun yanındaki 10 katlı binanın yedinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların apartmanı sarması üzerine binada oturanlar panikle dışarıya çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın yanında bulunan İstasyondaki itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üst katta balkondan yardım isteyen bir kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 8. katta oturan ve dumandan etkilenen baba, anne ve çocukları olduğu öğrenilen 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"BÜTÜN APARTMANI TAHLİYE ETTİLER"
Bina sakinlerinden biri, "Mecbur dışarıya çıktık. Bütün apartmanı boşalttılar. Söndürdüler şimdi. Soğutma yapıyorlar. Umarım can kaybı olmamıştır" dedi.



Yanan binanın karşısında oturan Cem Günbay ise, "Bağrışmalar oldu. Baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiyede yanımızda olduğu için hemen müdahale ettiler. Dumandan 3 kişi etkilenmiş. Onları da hastaneye kaldırdılar. Kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapıyorlar" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt’ta dehşet anları! Boşandığı eşini bıçakla yaraladı ardından intihar etti
25.01.2024Perşembe
Beşiktaş'ta kavga!
25.01.2024Perşembe
Yer: Bursa! Eğlence mekanına silahlı saldırı: İsmi kadar kurşun sıktılar
25.01.2024Perşembe
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
25.01.2024Perşembe
▶️ Mersin OSB'de fabrika yangını: Alevler geceyi aydınlattı
24.01.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 02:42
▶️ Ne kadar ek zam farkı verilecek?
24.01.2024Çarşamba
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı: Selma’ya kötülük yapacak! 00:52
Gönül Dağı 124. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
24.01.2024Çarşamba
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? 07:22
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
24.01.2024Çarşamba
24 Ocak Müge Anlı İzle | Ali Diken olayında yeni gelişme! Cinayeti itirafı: ’’Öldürüp gömdüm’’ 06:39
▶️ Ali Diken olayında cinayeti itirafı: ''Öldürüp gömdüm''
24.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA