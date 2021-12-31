Kadıköy’de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı

Kadıköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan cins köpeğe seyir halindeki otomobil çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle yola savrulurken araç sürücüsü ise umursamadan olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören bir vatandaş ise koşarak kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kadıköy’de 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dükkana ait Cane Corso cins köpek yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırasında bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Bir süre sürüklenen cins köpek, topallayarak hızla olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsü ise çarptığı köpeğe aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan cins köpek veterinere götürüldü. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.