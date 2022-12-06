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İzmir’e yolcu otobüsü ile 2 kilogram kokain getiren zehir taciri kadın yakayı ele verdi

İzmir’e yolcu otobüsü ile 2 kilogram kokain getiren zehir taciri kadın yakayı ele verdi
06.12.2022 08:41

OTOMATİK OYNAT

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İzmir Otogarı’nda şehirler arası yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getiren kadın şahıs yakalanırken, operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Otogarı’nda ekiplerce yapılan operasyonda, Ş.Ö., isimli kadın şahıs 2 kilo 60 gram kokain maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan zehir taciri kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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