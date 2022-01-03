İzmir'de ortaokulda taciz gerginliği! Veliler ayağa kalktı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda kantinci T.D., bazı çocukları taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Tacizin örtbas edilmeye çalışıldığını öne süren veliler, okul yönetimi ile görüşme talepleri kabul edilmeyince gerginlik yaşandı. İlçedeki bir okulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre 7 ve 8'inci sınıfa giden 4 öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu ailelerine söylemesi ile konu polise taşındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.D. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Okul önünde toplanan veliler, tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.