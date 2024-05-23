SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 22:29 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 22:32

İZLE I Aksaray’da eski sevgilisinin dükkanına kurşun yağdırdı! İşte o anlar...

Aksaray’da bir kişi, eski sevgilisinin dükkanına tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.'ın birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) T.S. (36) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ateş açan C.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara bindirilen 2 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durularının ağır olduğu öğrenildi.

C.K.'nın eski sevgilisi olduğu belirlenen M.E. ile husumetli olduğu öğrenilirken, M.E.'nin yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle dükkana ateş açtığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı! İşte o anlar...
23.05.2024Perşembe
İZLE I Pençe Kilit şehidi Eruh’ta son yolculuğuna uğurlandı!
23.05.2024Perşembe
İZLE I Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı! İşte o anlar...
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: Çok sayıda yaralı var
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Antalya'da hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı: O anlar kamerada
22.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
15 ay sonra eşini uçurumdan attığı ortaya çıkmıştı! Cinayetin nedeni: ’Eşcinsellik’ | Kocasının fotoğraflarını görünce... 01:09
Cinayetin nedeni: 'Eşcinsellik'
23.05.2024Perşembe
ATV CANLI İZLE I Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle! 02:42
Beşiktaş Trabzonspor ZTK maçı canlı izle!
23.05.2024Perşembe
SON DAKİKA: ÇORUM’DA DEPREM! 01:59
Çorum'da korkutan deprem!
23.05.2024Perşembe
Metroda intihar son dakika: Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı! 00:28
Mecidiyeköy metroda intihar girişimi! Seferler aksadı!
23.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA